RAI 1 * “PARE PARECCHIO PARIGI” – 11/09 (21.30) : «LEONARDO PIERACCIONI DEBUTTA IN PRIMA VISIONE TV, LA COMMEDIA SUI TRE FRATELLI CHE INSCENANO PARIGI PER IL PADRE MALATO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Prima visione tv per Pieraccioni, con il suo successo più recente: giovedì 11 settembre, alle 21.30, su Rai 1 va in onda “Pare parecchio Parigi”.

Tre fratelli, Bernardo, Giovanna e Ivan, non si parlano da anni, finché l’anziano padre si ammala. L’uomo ha sempre avuto un grande desiderio, visitare Parigi, ma le sue condizioni non gli permettono un viaggio così lungo: i tre figli si organizzano allora, per mettere in scena la visita, e partono in camper, ma si fermano in Toscana, cercando di convincere il genitore di essere arrivati in Francia.

Bello spunto, ispirato a una storia vera, per un film vivace e originale sorretto dall’energia di Pieraccioni come autore e interprete. Non da meno il cast, con tanti comprimari di lusso, da Chiara Francini e Giulia Bevilacqua a Massimo Ceccherini e Nino Frassica che, in gran forma, dà al film un tocco di luce in più.

