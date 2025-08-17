Popular tags: featured 20
RAI 1 * “PAPAVERI E PAPERE” – 17/08 (20.35) : «SPECIALE TECHETECHETÈ, OMAGGIO A PIPPO BAUDO IN PRIMA SERATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.01 - domenica 17 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Andò in onda sabato 4 marzo del 1995 la prima puntata di “Papaveri e Papere”, il grande successo che Pippo Baudo dedicò alla storia del Festival di Sanremo e che Rai 1 ripropone stasera alle 21.30: un’occasione per ricordare con un sorriso l’uomo che… “inventò la televisione!”.

Subito prima, alle 20.35, lo Speciale Techetechetè intitolato “Incredibilmente Pippo” per una serata tutta all’insegna del ricordo.

*

