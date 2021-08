RAI 1 – “ “OVERLAND 19 ” * « ALLA SCOPERTA DI DELHI, IL PERCORSO CONTINUA POI ATTRAVERSO IL TORMENTATO KASHMIR E LA SUA CAPITALE SRINAGAR »

Camminando per le strade di Delhi, traspare l’enorme contrasto tra imponenti palazzi di nuova costruzione e la vecchia Delhi. La spedizione di “Overland 19”, nella puntata in onda domenica 15 agosto alle 7.05 su Rai1, incontra dei bambini di strada che ciondolano alla stazione dei treni e raccoglie le loro toccanti storie di sofferenza, ma anche di speranza. Restando a Delhi è facile rimanere sorpresi dalle sue tante sfaccettature. Per caso il team si imbatte in una importante festa dei famosi guerrieri Sikh e scopre le tradizioni e i valori di questa religione recandosi a visitare il luogo sacro di questo credo: il luccicante Tempio D’Oro presso Amristar.

In questa zona la carovana si ritrova presso il confine dell’India con il Pakistan dove le divisioni territoriali avvenute dopo il 1947 producono ancora un clima di guerra e tensione. Il percorso di Overland continua attraverso il tormentato Kashmir e la sua capitale Srinagar, per raggiungere la quale non manca un po’ di avventura tra piogge torrenziali, frane e strade dissestate.