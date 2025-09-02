Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI 1 * “ONE TRUE LOVES” – 03/09 (21.30) : «IL FILM ROMANTICO CON PHILLIPA SOO, UNA DONNA DIVISA TRA DUE GRANDI AMORI DOPO IL RITORNO DEL MARITO DISPERSO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.36 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il film romantico “One True Loves”, diretto da Andy Fickman, è proposto in prima visione mercoledì 3 settembre alle 21.30 su Rai 1.

Protagonisti della storia, sono Emma e Jesse, due giovani innamorati che si amano da sempre, fin dai banchi di scuola.

Dopo aver trascorso dei bellissimi anni insieme, viaggiando per il mondo, Jesse scompare in un incidente in elicottero.

Dopo quattro anni di profondo dolore, Emma ha una seconda possibilità di essere felice quando si innamora di un amico d’infanzia, Sam.

All’improvviso però, con grande sorpresa, Jesse, dato per disperso, ritorna.

Emma si trova così al bivio di una scelta difficile, divisa tra due uomini e due grandi amori.

Con Phillipa Soo, Simu Liu, Luke Bracey, Michaela Conlin.

