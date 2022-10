08.47 - lunedì 31 ottobre 2022

Mina Settembre. St 2 Ep 9 – Non si scappa. Il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto, perché teme che l’idillio..

LINK VIDEO