RAI 1 * “MEDITERRANEA – DAL MARE ALLA TERRA” – 01/08 (17.10) : «IL CILENTO PROTAGONISTA DEL VIAGGIO TRA TRADIZIONI MARINARE E LONGEVITÀ, DALLE COSTE DI ACCIAROLI AI TESORI ARCHEOLOGICI DI VELIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Una delle gemme più preziose della penisola: il Cilento.

È la meta di Fabrizio Rocca e il suo equipaggio a “Mediterranea – Dal mare alla terra”, il branded content che celebra le meraviglie italiane, in onda sabato 2 agosto alle 17.10 su Rai 1.

La puntata inizia con Fabrizio Rocca a bordo di una barca, pronto a navigare verso nord, e, durante il viaggio, riceve utili consigli di navigazione da Lorenzo Zichichi e intervista un pescatore locale, Vittorio, che condivide le sue esperienze e i segreti della pesca sulla costa sud della Campania. Il viaggio prosegue con l’arrivo in Cilento, per esplorare le bellezze naturali e storiche di questa zona unica.

Al Porto di Acciaroli, Fabrizio Rocca incontra anche Bruno, che racconta storie affascinanti sul Cilento, inclusa la leggenda di Ernest Hemingway e il suo legame con questo luogo.

Il viaggio continua ad Ascea, dove si scopre il segreto della longevità cilentana e l’importanza della dieta mediterranea come stile di vita. Tema, questo, che viene ampiamente trattato nel Museo della Dieta Mediterranea con Daria Luppino, che fa anche importanti scoperte in un museo molto speciale: il museo “Vivo” del mare. Poi, Fabrizio Rocca si rimbocca le maniche e, dopo aver dipinto teste di moro in Sicilia, si impegna nella produzione di mozzarella.

La puntata continua con una visita al Parco Archeologico di Velia, dove la direttrice Tiziana D’Angelo racconta le meraviglie storiche di questo sito per poi concludersi con la festa finale in piazza, dove Fabrizio Rocca incontra uno dei massimi studiosi della longevità cilentana, il dottor. Di Somma e assaggerà un piatto tipico della zona di Ascea.

Una produzione firmata Ege Produzioni – A.Bi. Comunicazione.

Scritto da Yuri Grandone. Regia di Amedeo Staiano.

