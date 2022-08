RAI 1 – “ LINEABLU “ * « SABATO 6 AGOSTO SI PARTE DA MARATEA, SULLA SUGGESTIVA COSTA TIRRENICA DELLA BASILICATA, PER SVILUPPARSI LUNGO IL LITORALE NORD DELLA CALABRIA »

16.59 - venerdì 05 agosto 2022

Sabato 6 agosto alle ore 14, torna su Rai 1 un nuovo appuntamento con LineaBlu. Il viaggio con Donatella Bianchi questa settimana parte da Maratea, sulla suggestiva costa tirrenica della Basilicata, per svilupparsi lungo il litorale nord della Calabria, tra Praia a Mare e Scalea, una costa povera di approdi portuali, sulla quale Maratea e il suo porto assumono una centralità strategica importante.

A Praia, dal mare, vi faremo visitare le sue magnifiche grotte tra cui spicca, per l’alone di mistero che la circonda, la grotta Gargiulo, un antro magnifico con ingresso a diciotto metri di profondità. La racconteranno i suoi scopritori, Enrico e Rosaria Gargiulo, due pionieri della fotografia subacquea.

E poi all’isola di Dino, la più grande delle due isole calabresi, uno scoglio suggestivo e ricco di biodiversità che negli anni ‘70 l’avvocato Gianni Agnelli immaginò di trasformare in una meta turistica per il Jet Set internazionale.

Del mondo sommerso dell’isola ci parleranno invece gli scienziati di Arpacal che, attraverso il racconto di un’interessante attività di monitoraggio ambientale, ci faranno scoprire variopinti coralligeni e vastissime praterie di posidonia.

Parleremo dell’operazione “Deep 1”, una vasta e delicata attività di indagine, volta a contrastare diverse tipologie di reati ambientali.

Ci sposteremo poi a San Nicola Arcella dove ammireremo la bellezza dell’Arcomagno, uno scorcio di natura famoso in tutto il mondo, tanto bello e poetico, quanto fragile e bisognoso di tutela. E come sempre al fianco di Donatella Bianchi, ci sarà Fabio Gallo, questa settimana tra Marina di Scarlino e Cala Violina, alla scoperta della costa più spettacolare e selvaggia dell’Alta Maremma grossetana.