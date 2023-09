RAI 1 * “LINEABLU”: « LA RIVIERA DI ULISSE, DA GAETA AL CIRCEO IL NUOVO ITINERARIO IN ONDA OGGI SABATO 2 SETTEMBRE ORE 14.00 »

12.13 - sabato 2 settembre 2023

La riviera di Ulisse, da Gaeta al Circeo: è il nuovo itinerario di “Lineablu”, in onda sabato 2 settembre alle 14.00 su Rai 1 e su Rai Italia. Donatella Bianchi andrà alla scoperta del patrimonio storico custodito da questo tratto di costa, frequentato fin dall’antichità e reso celebre da miti, leggende e racconti epici. Visiterà il tempio di Giove Anxur a Terracina e navigherà tra baie e scogliere care a Ulisse. Luoghi legati da sempre al mare, alla pesca e alla navigazione. Incontrerà i pescatori di Terracina, alle prese con problemi legati al porto, assisterà all’asta del pesce e a Gaeta andrà alla scoperta di un’importante attività economica, l’itticoltura, l’allevamento del pesce che finisce sulle nostre tavole.

Fabio Gallo, invece, sarà in un altro luogo di fondamentale importanza storica, la villa di Tiberio a Sperlonga. Sempre a proposito di miti, incontrerà un’apneista molto particolare, una “vera” sirena che si muove sinuosa nelle acque del Circeo. Poi sarà sulla spiaggia di Sabaudia, tra dune e ombrelloni, per incontrare una giovane bagnina eroina.

Valentina Bisti esplorerà la selva e i laghi costieri del Circeo per conoscere due specie animali che da poco frequentano quelle zone: il granchio blu e il lupo appenninico.