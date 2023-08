RAI 1 – “LINEABLU” * ISOLE EOLIE: « ALLA SCOPERTA DI UNA TRA LE PIÙ SUGGESTIVE DELLE SETTE SORELLE, STROMBOLI (5/8 – 14.00) »

11.28 - venerdì 4 agosto 2023

Nuovo appuntamento con “Lineablu” sabato 5 agosto alle 14.00 su Rai 1, nello scenario delle affascinanti isole Eolie. Le telecamere del programma andranno alla scoperta di una tra le più suggestive delle sette sorelle, Stromboli, da millenni considerata il faro del Mediterraneo per le continue eruzioni del vulcano.

In esclusiva, le ultime immagini delle eruzioni e delle nuove bocche del vulcano realizzate dai ricercatori dell’Ingv, che studiano questi fenomeni ed effettuano continui monitoraggi nell’area del cratere. Si vedrà anche il vulcano nella parte sommersa: suggestive immagini sub di questi fondali di lava nera, ricchi di vita colorata. Donatella Bianchi intervisterà un’assidua frequentatrice dell’isola: Lidia Ravera, famosa scrittrice che qui trova l’ispirazione per i suoi romanzi di successo.

E poi i giovani, che negli ultimi anni non abbandonano più l’isola ma, al contrario, scelgono di vivere qui e mettere su famiglia. Stromboli un anno fa è stata devastata da un terribile incendio: con uno studioso di botanica si vedrà come, in tempi brevi, la natura torna a colonizzare le aree distrutte dal fuoco.Fabio Gallo andrà invece alla scoperta di una zona ricca di storia e di fascino: la costa di Aci Trezza, a nord di Catania. Si visiterà la fortezza di Aci Castello e si esplorerà, sopra e sotto il mare, la zona protetta delle isole dei Ciclopi. Valentina Bisti sarà a Vulcano, tra sentieri con vista mozzafiato e vigne che regalano vini unici.