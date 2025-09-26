RAI 1 * “LINEA VERDE TRENTINO” – 27/09 (12.00) : «FEDERICO QUARANTA ESPLORA TRADIZIONI, LEGGENDE E NATURA DELLE ALPI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.31 - venerdì 26 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Riparte il viaggio di Federico Quaranta alla ricerca delle radici più recondite del Paese.

L’appuntamento con “Linea Verde Trentino” è su Rai 1, sabato 27 settembre alle 12.

Nel cuore pulsante delle Alpi, dove il cielo e le cime degli alberi si incontrano in un abbraccio, si staglia il Trentino, terra di antiche leggende, di passioni profonde e di un patrimonio che attraversa i secoli.

Qui, il tempo sembra scorrere al ritmo delle stagioni, scolpito dalle mani di persone che custodiscono gelosamente tradizioni secolari.

Le valli del Trentino sono un palcoscenico di storie, di sorrisi sinceri e di miti che si perdono nella memoria.

Ne sono testimonianza le feste popolari, gli usi e i costumi che si tramandano di generazione in generazione, narrando di eroi silenziosi che hanno scolpito questa terra di rocce e di fiumi.

Tra i più affascinanti segreti di questi luoghi si ergono i monti delle Alpi Cimbre, luoghi che custodiscono un patrimonio unico, dove ancora oggi si percepiscono le tracce di una lingua antica, di culture che respirano tra le pietre e gli alberi dei boschi, di popolazioni che hanno modellato un’identità forte, radicata nel rispetto della natura e delle proprie origini.

Una terra di confine, spesso teatro di aspre guerre di trincea, dove agli uomini è stato chiesto un sacrificio immane.

Allevatori e contadini, artigiani e chef sopraffini, artisti visionari e boschi incontaminati sono il filo conduttore della puntata.

