RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 17 APRILE 2021, « IL CUORE DELL’UMBRIA IN BICI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Tour. St 2021 – Il cuore dell’Umbria in bici. Continua il nostro Tour in Umbria, una delle regioni più belle d’Italia in compagnia di Federico Quaranta e Peppone. La verde Umbria che offre la possibilità ai suoi visitatori di essere scoperta anche in bicicletta, grazie ai molteplici percorsi e ciclovie che l’attraversano e che rendono un’esperienza unica godere dei suoi paesaggi, immersi nella natura. In questo viaggio partiremo dallo spettacolare scenario della Cascata delle Marmore per poi raggiungere, attraversando la Valnerina, l’abbazia di San Pietro in Valle che rappresenta un simbolo di grande valore storico ma soprattutto spirituale.

Il nostro Tour prosegue sulla ciclovia Spoleto/Norcia, ieri antica ferrovia, oggi un affascinante percorso ciclo-pedonale. Dopo una sosta a Spoleto, una tra le città simbolo della cultura internazionale, la tappa successiva è Montefalco altro gioiello umbro che a pieno titolo è entrato nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Con l’appellativo di “Ringhiera dell’Umbria”, grazie alla posizione geografica in cui si trova, Montefalco è un vero scrigno di storia e di arte ma a renderlo noto è anche uno dei prodotti della sua terra, un vino rosso eccezionale: il sagrantino.

LINK VIDEO