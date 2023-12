RAI 1 – “ LINEA VERDE START * « VICENZA, UNA DELLE CAPITALI MONDIALI NELLA LAVORAZIONE DELL’ORO (2/12 – 12.00) »

16.30 - venerdì 1 dicembre 2023

Comincia da Vicenza, città a dimensione d’uomo, ricca ed elegante, e dalla sua provincia, la nuova stagione di “Linea Verde Start”, condotta da Federico Quaranta, in onda da sabato 2 dicembre alle 12.00 su Rai 1. Ubicata sul percorso della Via Gallica, un’importante arteria romana che tagliava per intero la Pianura Padana, da Grado a Torino, e famosa in tutto il mondo grazie all’operato di Andrea Palladio, uno dei maggiori rappresentanti del Rinascimento italiano, Vicenza, l’antica città “vincente”, la città della pietra, è oggi una delle capitali mondiali nella lavorazione dell’oro. Protagonisti della puntata i giardini verticali che parlano linguaggi internazionali, i liutai giovani, ma già sapienti, i mastri birrai che ragionano con il cuore e ancora il vetraio del sacro che gioca con il piombo e col colore. La casa nella roccia e le cave più belle del mondo dialogano alla pari con storie e leggende di amori perduti, che ancora echeggiano tra gli spiragli di antichi fortilizi. Vicenza è la dimostrazione che il connubio tra tessuto artigiano e cultura delle tradizioni e dei luoghi, non può che generare meraviglie.