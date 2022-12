RAI 1 – “ LINEA VERDE START “ « VIAGGIO IN LIGURIA, UN CAMMINO CHE PARTE DAL MONTE MORO PER CONCLUDERSI AL “GOLFO DEI POETI” »

13.28 - venerdì 02 dicembre 2022

Fa tappa in Liguria la puntata di “Linea Verde Start”, in onda sabato 3 dicembre, alle 12 su Rai 1. Un cammino che parte dal Monte Moro, uno degli osservatori dai quali scoprire Genova la Superba e le sue coste, che diradano verso nord e verso sud, a ponente e a levante. Il viaggio di Federico Quaranta si conclude al “Golfo dei Poeti”, tra le scogliere di Porto Venere e i vicoli di Tellaro nella provincia di La Spezia. A puntellare questo percorso una serie di botteghe artigiane, legate al cachemire di marca genovese, alla fragranza della focaccia ligure, poi un passaggio in barca alla foce del fiume Magra e infine un assaggio di olio extra vergine d’oliva appena spremuto, una delle meraviglie di questa regione. Ognuna di queste realtà ha provato a rispondere ad una domanda: cosa dire ai ragazzi che, in gran numero, stanno lasciando l’Italia per cercare fortuna all’estero? Di riavvicinarsi all’artigianato, nelle cui pieghe, si nasconde una miccia in grado di innescare il futuro; quella capacità di trovare il punto di equilibrio fra tradizione e innovazione digitale nella natura stessa del mondo dell’artigianato. A dare la risposta definitiva, quella che può convincere tutti a tornare è il mare, nella sua disarmante bellezza fuori stagione.