RAI 1 – ” LINEA VERDE START ” * VENETO: « DALL’OASI NATURALE DEL FIUME SILE, FINO ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA (19/11) »

13.22 - venerdì 18 novembre 2022

Dall’oasi naturale del fiume Sile, lo stesso che attraversa la città di Treviso, fino all’orto botanico di Padova, un’altra oasi, ma creata dall’uomo nella quale convivono specie provenienti da ogni dove. Un viaggio percorso da Federico Quaranta nell’appuntamento con “Linea Verde Start”, in onda sabato 19 novembre alle 12 su Rai 1 e Rai Italia. Il percorso attraversa alcune delle più belle città murate del trevigiano e del padovano, tra queste Cittadella, il cui camminamento perimetrale ha conservato intatta la struttura medioevale, ricca di fascino.

Un tempo queste mura servivano a proteggere, a chiudere la città mentre ora, per la bellezza che esprimono, sono un invito al viaggio e all’accoglienza. Questa evoluzione culturale non ha riguardato solo le mura di cinta, ma anche l’artigianato veneto che ha sempre saputo leggere e interpretare i tempi nella loro evoluzione storica. Sono proprio le botteghe legate al tessile, al vetro, alle nuove tecnologie e anche alle scarpe da ballo, a confermare che la tradizione non è qualcosa di statico ma evolve sempre, in maniera costante e perpetua. In fondo, se il Veneto è una delle regioni più visitate dai turisti di tutto il mondo lo si deve non solo al fascino indiscutibile della Serenissima, ma anche a una vocazione artigianale e culturale in continuo divenire.