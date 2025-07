RAI 1 * “LINEA VERDE SENTIERI” – 25/07 (12.30) : «L’ULTIMA PUNTATA IN ALTO ADIGE ATTRAVERSO IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, UN VIAGGIO TRA NATURA E STORIA NEL TERRITORIO DI CONFINE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.24 - venerdì 25 luglio 2025

Sarà l’Alto Adige ad accogliere Lino Zani e Giulia Capocchi nell’ultima puntata di “Linea Verde Sentieri” in onda sabato 26 luglio alle 12.30 su Rai 1.

Immersi nelle bellezze naturalistiche del Parco Nazionale dello Stelvio, che quest’anno compie 90 anni, i due percorreranno un cammino ad anello che li porterà dalla piccola frazione di Trafoi, ai piedi delle montagne dell’Ortles – Cevedale, fino al Passo dello Stelvio per poi scendere di nuovo verso valle. Da quota 1500 metri saliranno fino a quasi 3000 metri.

Un viaggio a contatto con la natura e la biodiversità, ma anche nella storia di un territorio di confine in cui si incontrano lingue, culture e tradizioni diverse: il Passo dello Stelvio unisce infatti Lombardia, Trentino – Alto Adige e Svizzera. E la sua leggendaria strada compie quest’anno ben 200 anni. Costruita da Carlo Donegani tra il 1820 e il 1825, con i suoi 88 tornanti, di cui 48 sul lato altoatesino, rappresenta ancora oggi un’opera ingegneristica all’avanguardia. riferimento per tutti gli appassionati di sport e in particolar modo di ciclismo.

Nella prima parte del percorso Lino scenderà nel canyon di Trafoi, attraverserà un bosco e raggiungerà il Passo dello Stelvio a 2757 metri, mentre Giulia seguirà un sentiero che la porterà in località Tre Fontane e poi al ghiacciaio dell’Ortles fino ad arrivare anche lei verso il Passo.

Un rifugio in quota li ospiterà per trascorrere la notte prima di rimettersi in cammino. Il viaggio prosegue sino a 3000 mt, Giulia raggiungerà il Monte Scorluzzo per avvistare il gipeto barbuto – un rapace – e Lino salirà al ghiacciaio dello Stelvio per incontrare Gustav Thöni, leggenda dello sci alpino. Da lì inizierà la loro discesa verso valle, seguendo il Sentiero del Lago d’Oro, Giulia passerà tra le rovine di un villaggio militare della Prima Guerra Mondiale mentre Lino, dopo essersi calato nell’atmosfera vivace del Passo dello Stelvio, proseguirà il cammino in solitaria attraversando pascoli fioriti e malghe. L’anello dello Stelvio si chiude nei pressi del Santuario delle Tre Fontane sacre, a pochi chilometri da Trafoi.

La puntata è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e la Provincia Autonoma di Bolzano. “Linea Verde sentieri” è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove e di Marta Santella, Deborah Chiappini, Marco Papola, Maria Pia Pezzali. Produttore esecutivo Renata Pierangelini, Capo progetto Federica Giancola, regia di Paolo Severini.

