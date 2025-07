RAI 1 * “LINEA VERDE SENTIERI” – 10/07 (12.30): «LA CICLOVIA DEI PARCHI ATTRAVERSA LA CALABRIA DA LAINO CASTELLO A SAN DONATO DI NINEA, UN VIAGGIO TRA NATURA INCONTAMINATA E BORGHI STORICI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.01 - giovedì 10 luglio 2025

Il cuore selvaggio e autentico della Calabria, lungo la Ciclovia dei Parchi: un itinerario spettacolare che attraversa paesaggi incontaminati e borghi sospesi nel tempo al centro del nuovo appuntamento con “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 12 luglio alle 12.30 su Rai 1.

Lino Zani e Giulia Capocchi partono insieme da Laino Castello, alle porte del Parco Nazionale del Pollino, in sella alle biciclette. Insieme affrontano i primi chilometri della ciclovia, con una tappa sul fiume Lao per un’esperienza di rafting, una sosta presso un importante hub del turismo sostenibile e una deviazione verso l’Orsomarso, alla scoperta dell’agricoltura locale.

Giunti nel borgo di Morano Calabro, uno dei più belli d’Italia, Giulia Capocchi continua a pedalare lungo la ciclovia, seguendo l’ex ferrovia lucano-calabra, oggi trasformata in pista ciclabile, toccando Saracena, Acquaformosa – con le sue tradizioni arbëreshë – e Policastrello, dove incontrerà un centro di assistenza per cicloturisti. Lino Zani, invece, prosegue a piedi lungo il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano, che in questa zona prende il nome di Sentiero Calabriaboschi, altopiani e radure, fino a raggiungere San Donato di Ninea, dove ritroverà Giulia al termine del viaggio.

Una puntata che racconta una Calabria verde e viva, dove tanti giovani hanno scelto di restare o tornare, ridando vita a territori ricchi di storia, natura e umanità. Un racconto fatto di passione, resilienza e bellezza, in equilibrio tra tradizione e futuro.

Puntata realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria – Dipartimento Turismo, e Fondazione Calabria Film Commission.

Linea Verde è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove e di Deborah Chiappini, Marco Papola, Maria Pia Pezzali, Marta Santella.

Produttore esecutivo Renata Pierangelini.

Capo progetto Federica Giancola.

Regia di Paolo Severini.

