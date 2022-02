13.07 - domenica 27 febbraio 2022

Linea Verde Life. St 2021/22 – Roma – 26/02/2022. Marcello Masi e Daniela Ferolla ci raccontano nuove storie di sostenibilità e innovazione dalla Capitale. In questa puntata parleremo di riqualificazione urbana, spazi verdi, idee e soluzioni innovative per vivere bene in una grande città. Non mancheranno curiosità ed eccellenze, tradizioni..

