RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA 2 APRILE 2022, « BOLOGNA, UNA CITTÀ SEMPRE RICCA DI NOVITÀ » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

12.11 - domenica 03 aprile 2022

Linea Verde Life torna a Bologna, una città sempre ricca di novità. Infatti vedremo come un normale nastro da pacco possa portare con sé tante informazioni utili, oppure scopriremo che con il latte scaduto si può aiutare la ricerca biomedica. Scopriremo che la città si può visitare anche virtualmente con dovizia di particolari e poi una partita a frisbee ci farà capire che non è solo un passatempo all’aperto. Una piccola curiosità, ma la mortadella bolognese deve avere o no il pistacchio?

LINK VIDEO