RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * MILANO: « IL CAPOLUOGO LOMBARDO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE, SABATO 20 NOVEMBRE »

11:39 - 19/11/2021

Cosa ne è stato dell’area che ha ospitato Expo Milano 2015? Lo scoprono Daniela Ferolla e Marcello Masi nel nuovo appuntamento con “Linea Verde Life” che, sabato 20 novembre alle 12.25 su Rai1, fa tappa nel capoluogo lombardo.

Milano si racconta attraverso i suoi luoghi più iconici che dimostrano come il centro urbano più tecnologico e cosmopolita d’Italia mantenga intatto il suo lato umano. Daniela Ferolla con il campione Simone Barlaam, sette volte campione del mondo e oro ai giochi paralimpici di Tokyo 2020 nella gara dei 50 stile libero S9, visita i centri sportivi di altissimo livello che rendono Milano un luogo dove i giovani, oltre a puntare a una formazione culturale e didattica d’eccellenza, possono anche esplorare i propri talenti sportivi e portarli in alto, come ha fatto Simone.

Marcello Masi esplora un grande parco che, da tenuta di caccia di un imprenditore, è diventato luogo di cura e recupero degli animali selvatici. Qui, in qualche modo, gli animali vengono risarciti dall’uomo che ha sottratto loro spazi vitali rendendo l’ecosistema confuso e disequilibrato. Federica De Denaro, invece, racconta un mondo di gusto e tradizione preparando una sfiziosa ricetta tipica milanese. Questo e molto altro a “Linea Verde Life” Milano.