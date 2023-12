RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE ” * FERRARA: « UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ DEGLI ESTENSI (2/12 – 12.25) »

16.32 - venerdì 1 dicembre 2023

Va in onda sabato 2 dicembre 2023 alle 12:25 su Rai1, la puntata di “Linea Verde Life” dedicata a Ferrara. Elisa Isoardi e Monica Caradonna andranno alla scoperta di uno dei massimi centri del Rinascimento Italiano, una città in cui ancora oggi si respira la bellezza, la cultura e la storia della corte degli Estensi. Le conduttrici racconteranno alcune curiosità su Palazzo Schifanoia, gli sport praticati presso l’oasi di Vigarano, e, la storia di una giovane ferrarese che con la sua start up sta cercando di aiutare gli altri. Nel corso della puntata si parlerà del riciclo molecolare della plastica, di come si allenano i cani per la ricerca di persone, dei vantaggi della coltivazione idroponica e di un grande progetto sulla geotermia.

Infine, un trionfo di sapori: Elisa e Monica degusteranno tante specialità locali, dai salumi ai dolci, dalle ostriche di Goro alla salama da sugo, senza dimenticare il caratteristico pasticcio.