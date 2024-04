RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « CREMONA, UN TERRITORIO TRA ANTICHE E NUOVE TECNOLOGIE (20/4 ORE 12.30) »

17.37 - venerdì 19 aprile 2024

Cremona e la sua bellezza, le antiche tecnologie e le innovazioni che la proiettano verso il futuro. Le raccontano Elisa Isoardi e Monica Caradonna a “Linea Verde Life”, in onda sabato 20 aprile alle 12.30 su Rai 1. L’arte della liuteria cremonese, sempre più apprezzata e ricercata in tutto il mondo, nel 2012 ha ottenuto dall’Unesco l’importante riconoscimento di “Patrimonio immateriale dell’umanità”. Ne parla il maestro Stefano Trabucchi, che racconterà cosa fa un esperto liutaio affinché uno strumento abbia una buona musicalità. In primo piano anche il Politecnico di Cremona dove sarà possibile vedere in azione un nuovo robot, in grado di muoversi autonomamente in modo robusto e affidabile nell’ambito degli ambienti agricoli.

Nello spazio dedicato alla gita fuoriporta, si parlerà del Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda che oggi rappresenta un importante luogo dove i cremonesi, e non solo, trascorrono il proprio tempo libero. Non mancherà il giro del gusto tra le eccellenze enogastronomiche del territorio.