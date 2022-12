RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * BOLZANO: « IL COMUNE CON IL MIGLIORE ECOSISTEMA URBANO ITALIANO PER IL 2022, TRA ECONOMIA CIRCOLARE – ARTIGIANATO – PATRIMONIO VERDE »

13.35 - venerdì 02 dicembre 2022

Raccontare la regina tra le città green italiane è una sfida che “Linea Verde Life”, sabato 3 dicembre alle 12.30 su Rai 1, raccoglie con grande entusiasmo e curiosità. Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, faranno, infatti, tappa a Bolzano, decretato il comune con il migliore ecosistema urbano italiano per il 2022. Sistemi innovativi per produrre energia pulita da fonti rinnovabili, start up, economia circolare, artigianato, patrimonio verde, sono solo alcuni tra i temi trattati in questa puntata, che non mancherà di descrivere un paesaggio autunnale suggestivo e affascinante. Immancabile un’ampia pagina dedicata al gusto, con prodotti locali a chilometro zero, sapori originali da scoprire e la ricetta sostenibile di Federica De Denaro, ispirata ai principi della cucina che non spreca, ma valorizza stagionalità e ingredienti poveri.