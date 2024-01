RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « ALLA SCOPERTA DI GENOVA, (20/1 – 12.25) »

11.06 - venerdì 19 gennaio 2024

Dalle alture dei sedici Forti alle spalle della città fino al mare, attraversando le “creuze”, le stradine scoscese cantate da Fabrizio De André: sabato 20 gennaio alle 12.25 su Rai 1, “Linea Verde Life” andrà alla scoperta di Genova. Elisa Isoardi incontrerà gli scienziati dell’Istituto Italiano di Tecnologia, per farsi sorprendere dalle nuove scoperte di questo importante centro di ricerca. Incontrerà poi un famoso comico genovese, Antonio Ornano, per comprendere a pieno il carattere dei genovesi.

Insieme allo scrittore Bruno Morchio percorrerà la famosa passeggiata di Nervi per poi scoprire uno degli sport più praticati in loco: il Kajak. Monica Caradonna a bordo di una pilotina, affronterà il mare insieme al Comandante del corpo piloti di Genova, per capire come viene gestito l’intenso traffico del porto. Si recherà poi in un’affascinante Farmacia dove dal 1650 si preparano le antiche ricette dei frati erboristi. Farà poi conoscere al pubblico la storia di una famiglia di fabbri che da 50 anni si tramandano questo antico mestiere con immensa passione.

Immancabile la ricetta di Elisa Isoardi, che preparerà un classico della tradizione: il sugo di gherigli. E poi il tradizionale giro del gusto, dove si assaggeranno un’infinità di piatti tipici partendo dal pesce fritto, alla farinata, dalle lumache al sugo, al minestrone alla genovese e tante altre prelibatezze. Chiusura poi in dolcezza con il tradizionale Pan Dolce in un’antica pasticceria che festeggia il suo centenario.