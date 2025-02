RAI 1 * “LINEA VERDE ITALIA”: «TAPPA A VICENZA, IL PERCORSO PARTE DAL CENTRO DELLA CITTÀ CON UN PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (22/2 – 12.30)»

12.04 - venerdì 21 febbraio 2025

È Vicenza la protagonista di “Linea Verde Italia”, il programma, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, in onda sabato 22 febbraio alle 12.30 su Rai 1. Realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la puntata racconta una città in cui la tradizione orafa e quella tessile hanno fatto proprie le sfide ambientali ed etiche, ma anche un luogo dove la tecnologia si sposa con la ricerca spaziale, il patrimonio culturale si apre all’inclusività, lo sport è sempre più sostenibile e il riutilizzo degli scarti diventa sistema virtuoso.

Il percorso parte dal centro della città con un progetto di mobilità sostenibile. Si incontreranno docenti universitari, ricercatori e imprenditori, verranno coinvolti gli allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo e si scopriranno tutti gli aspetti di una città che guarda verso il futuro con i piedi ben piantati nel suo territorio. Un viaggio tra capolavori del Palladio, capolavori dell’ingegneria e tanta, tanta energia spesa per il bene del mondo. Tutto in una sola città, Vicenza, che davanti alle telecamere di “Linea Verde Italia” si rivela come una città orientata verso un futuro sempre più sostenibile.