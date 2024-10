RAI 1 – “LINEA VERDE ITALIA” * SALERNO: «UN VIAGGIO TRA INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ENERGETICA (5/10 – 12.30)»

11.11 - venerdì 4 ottobre 2024

È Salerno la protagonista della puntata di “Linea Verde Italia”, condotta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, in onda sabato 5 ottobre alle 12.30 su Rai 1. Realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la puntata vuole essere un percorso virtuoso tra bellezza, tradizione e spinta verso il futuro, dove le ricerche più avanzate vanno a braccetto con le ricchezze storico-naturalistiche di un territorio straordinariamente ricco e fecondo.

Le conduttrici partiranno dal lungomare, prima di addentrarsi nel quartiere Formelle, per raccontare la partecipazione attiva dei cittadini a diverse iniziative improntate alla sostenibilità. Saranno poi all’Università degli Studi di Salerno per vedere come le nuove generazioni si preparano al futuro, grazie al nuovo corso di laurea in Scienze e Nanotecnologie per la sostenibilità. Spazio anche alla provincia, alla scoperta di quelle realtà dove l’attenzione all’ambiente si serve delle tecnologie e delle conoscenze più avanzate.

A Battipaglia, ad esempio, vengono realizzati oggetti per l’agricoltura e per l’edilizia utilizzando plastica riciclata e riciclabile. Spazio anche alla spettacolare natura del territorio salernitano, con il Parco del Cilento e l’area marina protetta Costa degli Infreschi. Un viaggio tra parchi nazionali, economia circolare, iniziative urbane, ricerca scientifica e tanta bellezza, tutto in una città e nel suo territorio. Salerno si rivela come una città dalla storia illustre sempre più orientata verso un futuro sostenibile.