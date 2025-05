RAI 1 * “LINEA VERDE ITALIA” – 3/5 (12.30): «PROGETTI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E AMBIENTALE IN KENYA, CON LA VICEAMBASCIATRICE GAMBACORTA, ISOARDI – CARADONNA E TORCHIO»

20.01 - venerdì 2 maggio 2025

“Linea Verde Italia”, il programma di Rai 1 realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, vola in Kenya per raccontare i progetti di cooperazione in campo scientifico e ambientale che il nostro Paese sta portando avanti grazie al Piano Mattei.

Sabato 3 Maggio alle 12.30 su Rai 1, sarà la viceambasciatrice a Nairobi Lorenza Gambacorta ad accogliere le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna per illustrare i principali progetti in corso di realizzazione.

Tra i protagonisti della puntata, il Centro Luigi Broglio, a Malindi, fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Italiana all’estero, già base di lancio spaziale e adesso centro di ricezione dati satellitari e di formazione scientifica per il continente africano.

Ma anche l’agrihub di Bonje, vicino Mombasa, uno stabilimento di tecnologia italiana rivolto alla produzione di combustibile verde a base di semi oleosi.

Nella contea di Kiambu, non lontano da Nairobi, Elisa andrà a conoscere un progetto di imprenditoria femminile dedicato all’apicoltura, nato grazie all’incubatore di E4Impact, fondazione italiana che supporta l’avvio e la crescita di nuovi business in Africa.

A Kilifi, sulla costa tra Malindi e Mombasa, i pescatori accoglieranno le telecamere di “Linea Verde Italia” per mostrare i risultati ottenuti grazie al progetto Go Blue, che ha permesso di dotare la comunità locale di strumenti per la pesca sostenibili e per la corretta conservazione del pescato, grazie a un’efficiente catena del freddo.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna visiteranno poi il Parco Nazionale di Nairobi, un’area di 117 chilometri quadrati a pochi chilometri dal traffico della capitale, dove i grandi mammiferi africani vivono indisturbati e protetti.

In compagnia dell’italiano Paolo Torchio, fotografo naturalista e ranger onorario dei parchi del Kenya, le due conduttrici andranno a conoscere i progetti di tutela del parco e le politiche antibracconaggio adottate dal Paese africano, che stanno dando risultati confortanti nella protezione delle specie più a rischio.

Dall’ambiente alla solidarietà: a Nairobi, Elisa andrà a visitare la scuola internazionale Still I Rise, fondata dall’italiano Nicolò Govoni nel cuore di una baraccopoli e aperta gratuitamente a bambini profughi e vulnerabili.

Mentre Monica andrà a conoscere l’ospedale Ruaraka Uhai Neema, diretto dal dottor Gianfranco Morino, per offrire assistenza sanitaria gratuita e di qualità ai residenti di uno dei quartieri più poveri della città.

