RAI 1 * “LINEA VERDE ITALIA” – 20/09 (12.30) : «IL PARCO DELL’ASPROMONTE E IL BERGAMOTTO CALABRESE, TRADIZIONE MILLENARIA TRA SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.40 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Linea Verde Italia”, nella seconda puntata, in onda sabato 20 settembre su Rai 1 alle 12.30, si sposta nell’estremo sud della Penisola per raccontare Reggio Calabria e il suo territorio stretto fra montagna e mare.

Un viaggio con il quale Monica Caradonna e Tinto andranno a conoscere luoghi di straordinario fascino, dove tradizioni millenarie si sposano con l’innovazione, la sostenibilità e la tecnologia.

Si inizia con il Parco Nazionale dell’Aspromonte, il massiccio montuoso che si getta quasi a strapiombo sul mare, prezioso scrigno di biodiversità, dove risiedono ancora comunità che affondano le radici della propria cultura nella Magna Grecia.

È il caso di Gallicianò, piccolo borgo arroccato tra i monti, dove si parla ancora la lingua grecanica, un antico idioma di influenza ellenica.

Ma il territorio di Reggio Calabria è anche la patria del bergamotto, il prezioso agrume che ha la particolarità di crescere e fruttificare solo in un breve tratto di costa calabrese, ingrediente ricercato in tutto il mondo per le sue applicazioni nel campo della cosmetica.

Si parlerà anche di tecnologia al servizio del cittadino, grazie al progetto MER, finanziato dal PNRR, che ha per obiettivo il monitoraggio e la tutela delle coste.

Con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, i conduttori faranno conoscere al pubblico anche il NOEL, il centro di ingegneria del mare dove vengono sviluppati innovativi progetti per la produzione di energia eolica e per lo sfruttamento del moto ondoso.

Spazio anche alla gastronomia, con una ricetta legata al territorio e preparata secondo i principi della sostenibilità e della stagionalità.

Ne esce il ritratto di una provincia fortemente legata alla tradizione, ma capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)