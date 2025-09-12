RAI 1 * “LINEA VERDE ITALIA” – 13/09 (12.25) : «PARTE LA NUOVA EDIZIONE DA RAVENNA, CITTÀ CHE UNISCE TRADIZIONE E SOSTENIBILITÀ» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.24 - venerdì 12 settembre 2025

Al via sabato 13 settembre alle 12.25, la nuova edizione di “Linea Verde Italia”, il programma di Rai 1 dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, condotto quest’anno da Monica Caradonna e Tinto.

Un lungo viaggio attraverso il nostro Paese che avrà inizio da Ravenna, una città che affonda le sue radici in un glorioso passato, ma proiettata come non mai verso il futuro, grazie ai numerosi progetti che mirano a dare un’impronta sempre più sostenibile al territorio.

Tra ricerca scientifica e adozione di buone pratiche, le diverse anime della città convivono in un equilibrio che sa conciliare natura e attività industriali, storia e attualità, proponendo nuove forme per rendere l’arte accessibile a tutti e confermando Ravenna, attraverso i secoli, città votata all’accoglienza e all’ospitalità.

Non mancherà il consueto appuntamento con la gastronomia, attraverso ricette e prodotti che custodiscono tradizione e identità.

