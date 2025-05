RAI 1 * “LINEA VERDE ITALIA” – 10/5 (12.30): «SOSTENIBILITÀ E CULTURA A BARI, CON ELISA ISOARDI – CARADONNA»

14.30 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Linea Verde Italia” – il programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – sabato 10 maggio, alle 12.30, farà tappa a Bari alla scoperta di buone pratiche, tecnologia a sostegno dell’uomo, sostenibilità sociale e cultura locale.

Si parte dal Fortino di Sant’Antonio per approdare nei centri nevralgici della città: il Faro di San Cataldo, ora nella nuova veste del Museo del Faro dedicato alla radio, Marconi e i Silos del Porto, oggetto di un’opera pittorica che sorprende chi arriva al porto pugliese, simbolo di connessione e storia secolare.

Il percorso continuerà con Monica Caradonna all’Orto botanico dell’Università di Bari, con l’esplosione di colori delle piante in fiore e il racconto di una start up che produce la “cioccolata del futuro”, per proseguire poi alla stazione COSPAS-SARSAT, dove Elisa Isoardi verrà accolta dal capitano di fregata Danese, che illustrerà come la tecnologia possa salvare vite umane.

Al centro della puntata, anche il lavoro team del Politecnico di Bari, composto da imprenditori e scienziati, il Geoparco dell’Alta Murgia, le periferie urbane interessate da importanti progetti di rigenerazione.

Spazio poi ai temi sociali e all’associazionismo con la storia di un’organizzazione che opera a supporto di persone affette da decadimento cerebrale.

Non mancheranno infine cucina e tradizione con la degustazione degli “Spaghetti all’Assassina”, anticipati da una chiacchierata con Gabriella Genisi, autrice dei romanzi che hanno dato vita alla fortunata serie di Lolita Lobosco.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)