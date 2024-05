RAI 1 – “LINEA VERDE” * « IN VIAGGIO NEL VERONESE, TRA MALCESINE – BARDOLINO – DESENZANO (12/4 – 12.20) »

14.25 - sabato 11 maggio 2024

“Linea Verde” continua il suo viaggio nella provincia di Verona, uno scrigno di tesori racchiuso fra monti, colline, lago e pianura. Domenica 12 maggio alle 12.20 su Rai 1 Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi si danno appuntamento nel cuore di Verona, attraversando il Borgo Vecchio, Piazza delle Erbe, le storiche strade intorno all’Arena, per ritrovarsi tutti insieme sulla terrazza di Castel San Pietro che domina la città solcata dall’Adige. Con Peppone si va alla scoperta del Santuario della Madonna della Corona, antico luogo di culto, incastonato sulle rocce del Monte Baldo a strapiombo sulla Val d’Adige e meta ancora oggi di migliaia di pellegrini. Poi, scendendo verso Caprino Veronese, il conduttore incontra il giovane Alex, 25 anni per conoscere il suo angolo di paradiso attraverso il progetto di una fattoria didattica, con api, animali da cortile, pecore e prodotti dell’orto.

Infine, raggiunge la Bassa Veronese, nella sconfinata pianura di Isola della Scala, entrando nelle risaie del Vialone Nano Veronese IGP per scoprire i modelli di agricoltura naturali e sostenibili. Livio Beshir invece, mostra la vocazione vitivinicola della terra veronese, attraverso due splendide e diverse realtà aziendali della Valpolicella, terra del mitico Amarone, e visitando “Vinitaly”, rassegna unica al mondo per offerta vinicola. Ma non solo: a Bardolino racconta un interessante progetto della Regione Veneto volto al ripopolamento della fauna ittica del Lago di Garda e, dulcis in fundo, prepara con Sara Brancaccio una torta dove, neanche a dirlo, l’ingrediente principe è il vino. Margherita Granbassi parte da Malcesine, sponda veronese del Lago di Garda, per raggiungere l’imponente Monte Baldo, sede di sport outdoor e sito di notevole interesse naturalistico. Prima di concludere, incontra sulle strade gardesane Sacha Modolo, ex ciclista professionista, per anticipare il tracciato di alcune tappe venete del prossimo Giro d’Italia. Al termine, i tre conduttori si ritrovano a Desenzano sul Garda, casa della chef Maria Cristina Bellelli, per rievocare il Risorgimento italiano con una storica ricetta del luogo.