RAI 1 – “LINEA VERDE ILLUMINA“ * «VITA SANA, BELLEZZA, CONDIVISIONE CON LE LEGGENDE DELLO SPORT (8/6 – 11.25)»

10.47 - venerdì 7 giugno 2024

Al via dall’8 giugno su Rai1 alle 11.25 “Linea Verde Illumina” il nuovo programma del sabato, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Sport e Salute, dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita, condotto da Francesco Gasparri con la partecipazione di Daria Luppino. Sarà un viaggio suddiviso in sei puntate attraverso sei regioni italiane, in compagnia della squadra dei Legend di Sport e Salute, gli alfieri dello sport italiano, campioni pluri medagliati non più in attività.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella li ha riconosciuti come testimoni d’eccezione per la diffusione dei valori dello sport nella società, attraverso l’attivazione di progetti nelle piazze, nei parchi e nelle scuole di piccoli e grandi comuni. Manuela Di Centa, Tania Di Mario, Massimiliano Rosolino, Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Marco Tardelli, sono solo alcuni dei Legend con cui Francesco Gasparri condividerà esperienze sportive, aneddoti e racconti di vita. Tante le tematiche affrontate: il movimento come fonte di benessere fisico e mentale; la valenza e l’importanza delle discipline sportive come forma di educazione e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo; le peculiarità del territorio e l’offerta turistica con declinazione sportiva; la bellezza e l’unicità del patrimonio artistico, culturale, naturale.

Allenamento mentale e alimentazione e benessere saranno i temi che affronterà Daria Luppino insieme al “signore degli anelli” Jury Chechi e al “barone” Andrea Lo Cicero. Il racconto partirà da Roma. Nella Capitale Gasparri farà conoscere al pubblico la storia della pratica sportiva nello sviluppo della civiltà umana. La narrazione del Pugilatore in riposo di epoca ellenica, passando per il Ludus Magnus, la palestra dell’Antica Roma, fino ad arrivare al Parco del Foro Italico, tempio dello sport moderno. Il racconto si dipanerà sui tanti progetti che Sport e Salute porta avanti nella città per valorizzare il movimento sportivo nella sua dimensione sociale e culturale. Ad accompagnare Gasparri in questo percorso le leggende di Sport e Salute: Marco Tardelli, Stefano Pantano, Stefano Tilli, Fabio Galante e Maurizio Damilano.