RAI 1 – “LINEA VERDE ILLUMINA” * «VIAGGIO NELLE MARCHE TRA PESARO – FANO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – NUMANA – SIROLO – PIAGGE, IL 13/7 ORE 11.25»

Con “Linea Verde Illumina” sabato 13 luglio 2024 alle 11.25 su Rai 1, Francesco Gasparri intraprenderà un viaggio tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona, in compagnia di tre alfieri dello sport italiano: Filippo Magnini, Luigi Mastrangelo e Alessia Filippi. Tappa nelle Marche per raccontare il valore dello sport come realtà in grado di illuminare il contesto in cui si pratica, i progetti di sport e salute dedicati a inclusione e attività sportiva nei parchi, l’impegno dei membri del Team Illumina di sport e salute come testimoni del valore sociale totale dello sport, il magnifico territorio marchigiano nel quale è possibile immergersi, muoversi, divertirsi. Oltre a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, Francesco Gasparri si spingerà fino a Fano, Piagge, San Benedetto del Tronto, Numana, Sirolo per mostrare luoghi incantevoli da vivere all’insegna di sport e scoperta. Allenamento mentale, alimentazione e benessere saranno i temi che affronterà Daria Luppino insieme al “signore degli anelli” Jury Chechi e al “barone” Andrea Lo Cicero.