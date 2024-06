RAI 1 * “LINEA VERDE ILLUMINA” * «UN VIAGGIO IN SICILIA TRA CATANIA E IL SUO TERRITORIO (15/6 – 11.25)»

11.51 - venerdì 14 giugno 2024

Un viaggio in Sicilia tra Catania e il suo territorio in compagnia di tre alfieri dello sport italiano è quello che intraprenderà, sabato 15 giugno alle 11.25 su Rai 1, “Linea verde Illumina “, il nuovo programma condotto da Francesco Gasparri. Si farà tappa nel capoluogo siciliano per raccontare il valore dello sport come realtà in grado di illuminare il contesto in cui si pratica.

Tante le tematiche affrontate: i progetti di Sport e Salute sull’isola, con il movimento come fonte di benessere fisico e mentale; l’impegno degli atleti Tania di Mario, Stefano Maniscalco e Valerio Vermiglio a testimoniare la valenza e l’importanza dello sport come forma di educazione e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo; le peculiarità del territorio e l’offerta turistica con declinazione sportiva; la bellezza e l’unicità del patrimonio artistico, culturale, naturale.

Dal centro di Catania, dove parteciperà ad una “Giornata del Benessere del progetto “Scuola Attiva Kids” di “Sport e Salute”, Francesco Gasparri si sposterà ad Aci Trezza per esplorare la costa insieme alla campionessa di pallanuoto Tania Di Mario. Poi in bicicletta arrriverà a quota 2000 metri sull’Etna insieme al campione di pallavolo Valerio Vermiglio. A Catania farà compagnia ai telespettatori anche Stefano Maniscalco, campione di karate, che affiancherà Francesco Gasparri su un tatami “intergenerazionale”, mentre a Piazza Nettuno si assisterà ad una grande festa dello sport, organizzata dalla città per promuovere il movimento all’aria aperta. Allenamento mentale e alimentazione e benessere saranno i temi che affronterà invece Daria Luppino insieme al “signore degli anelli” Jury Chechi e al “barone” Andrea Lo Cicero.