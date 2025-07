RAI 1 * “LINEA VERDE ILLUMINA – SPORT E SALUTE” – 11/07 (12.00): «L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE TRA GENOVA E SAVONA PER PROMUOVERE SPORT, INCLUSIONE E BENESSERE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.01 - venerdì 11 luglio 2025

Un viaggio tra le province di Genova e Savona, in Liguria: lo propone l’ultimo appuntamento della stagione di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, in onda sabato 12 luglio alle 12.00 su Rai 1.

Francesco Gasparri sarà in compagnia di tre alfieri dello sport italiano e del Team Illumina: Manuela Di Centa, Stefano Pantano e Alessandro Ossola, per raccontare l’importanza dello sport come realtà in grado di illuminare il contesto in cui si pratica; i progetti di Sport e Salute dedicati all’inclusività; e l’impegno del Team Illumina come testimone del valore sociale totale dello sport.

Tra le tematiche affrontate: il movimento come fonte di benessere fisico e mentale; la valenza delle discipline sportive come forma di educazione, mezzo di inclusione, e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo; le peculiarità degli spazi dedicati ai progetti, spesso riqualificati e ripensati.

Oltre a Genova, capoluogo e sede di iniziative rivolte ad una grande fetta della comunità, Francesco Gasparri si spingerà fino a Spotorno, in provincia di Savona.

Benessere, stile di vita e mantenersi in forma in alta quota, saranno i temi trattati da Valentina Caruso e dal “barone” Andrea Lo Cicero impegnati in un percorso in Alto Adige all’insegna del viver bene il territorio.

