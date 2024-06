10.50 - domenica 16 giugno 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

Linea Verde Illumina. St 2024 – Sicilia – 15/06/2024

Un viaggio tra Catania e il suo territorio in compagnia di tre alfieri dello sport italiano per “Linea Verde Illumina”: Tania Di Mario, Stefano Maniscalco e Valerio Vermiglio. Tante le tematiche affrontate: il movimento come fonte di benessere