RAI 1 – “ LINEA VERDE ESTATE “ * « VIAGGIO NEL CILENTO, UN TERRITORIO SOSPESO TRA MARI E MONTI »

19.59 - venerdì 02 settembre 2022

Un viaggio con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese nel Cilento, in Campania. Lo propone l’appuntamento con “Linea Verde Estate”, in onda domenica 4 settembre alle 12.20 su Rai 1. Si parte da Campagna, nella suggestiva cornice dei monti Picentini, dove si celebra la chiena, festa tradizionale che si basa sulla piena, ovvero sullo straripamento voluto del fiume Tenza che lascia il suo letto naturale e “passa” per la cittadina e le sue strade.

Si prosegue per le grotte di Pertosa – Auletta, appena fuori dai confini del Parco Nazionale del Cilento, sotto il massiccio degli Alburni, le più note dell’Italia meridionale e le uniche non marine a essere attraversate da un fiume, il Tanagro. Si tratta di una mirabile opera della natura scavata dall’incessante forza delle acque. Con un’inconsueta traversata in barca si raggiunge un piccolo approdo, in un susseguirsi di cunicoli, gallerie e caverne.

A Bosco di San Giovanni a Piro, nel cuore del basso Cilento, si visita una azienda agricola a conduzione familiare, la raccolta del grano e la coltivazione della canapa da seme, mentre a Teggiano si entra in un’imponente roccaforte che domina l’intera valle del Tanagro, il Castello Macchiaroli, sorto in epoca normanna.

A Caselle in Pittari protagonista è l’originale bottega di manufatti narrativi di Jepis. Ancora natura, invece, a Sanza, alla scoperta dell’Affunnaturo di Vallevona, l’inghiottitoio da cui nasce il fiume Busseto e la cavità carsica più importante d’Europa.

Si chiude gustando i celeberrimi fagioli a Casalbuono, presidio slowfood. La coltura è favorita dal clima mite, influenzato dal fiume Calore, che impedisce eccessive escursioni termiche e garantisce un’elevata umidità notturna, un’esposizione ottimale dei terreni coltivati, la presenza di numerose sorgenti naturali.