RAI 1 * “LINEA VERDE ESTATE”: «IN BASSA MAREMMA, TRA NATURA – ARTE – TRADIZIONI SECOLARI (11/8 ORE 12.20)»

18.36 - venerdì 9 agosto 2024

Da Magliano in Toscana a Grosseto. Prosegue il viaggio di Angela Rafanelli e Peppone Calabrese nella bassa Maremma con “Linea Verde Estate”, in onda domenica 11 agosto alle 12.20 su Rai 1.

A Magliano in Toscana si scoprirà la magia dell’Abbazia di San Bruzio, costruita dai monaci Camaldolesi intorno all’anno 1000, con la vecchia abside, la struttura ottagonale che sorreggeva l’imponente cupola, le decorazioni con le foglie e le teste antropomorfe in stile romanico lombardo. Dalle vie del borgo di Magliano in Toscana, una terra di frontiera che ancora conserva il suo fascino antico, si arriva nel cuore della Maremma, alla scoperta di una azienda agricola regionale, tra le più prestigiose d’Italia, con oltre 4.000 ettari di superfici coltivabili, pascoli naturali e oliveti, mandrie di vacche maremmane allevate ancora allo stato brado.

Un altro simbolo della Maremma: presso la Tenuta Agricola di Alberese, il racconto di un pezzo di storia, quello delle pompe a vento, efficiente sistema per recuperare l’acqua dai pozzi, realizzato nel XIX secolo dall’ingegnere Vivarelli. All’interno del Parco Regionale della Maremma, oltre 400 ettari di terreno e uno straordinario paesaggio selvaggio unico nel suo genere, la storia di una famiglia che da quattro generazioni si prende cura di questa terra e l’incontro con Ariane, direttamente con i piedi nell’acqua, per parlare della coltivazione e della produzione del riso maremmano.

Le telecamere mostreranno poi il bosco di macchia mediterranea che ricopre i Monti dell’Uccellina fino a scivolare nelle pinete impiantate dalla Casata dei Lorena, una terra modificata dai vecchi canali di bonifica della palude dove scorre l’Ombrone, una fauna e flora ricchissima: da Principina a Mare a Talamone, le bellezze del Parco Regionale della Maremma. Gran finale a Grosseto, a tavola con i prelibati tortelli maremmani.