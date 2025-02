RAI 1 * “LINEA VERDE DISCOVERY”: «LA CULTURA DEL RISO (15/2)»

14.33 - venerdì 14 febbraio 2025

Nuovo appuntamento, sabato 15 febbraio alle 12.00 su Rai 1, con “Linea Verde Discovery” e Federico Quaranta per raccontare la cultura del riso. L’Italia è il primo produttore di riso in Europa, un prodotto che ha le sue radici profonde nella storia di un territorio dalle caratteristiche speciali: quella porzione della Pianura Padana che va dall’ovest della Lombardia al Piemonte. Qui le risaie hanno dato lavoro e nutrimento per secoli alle popolazioni locali e ne hanno forgiato storia e identità tanto che si può parlare di una vera e propria “cultura del riso”.

Seguendo le tracce e le testimonianze di questa storia, Federico Quaranta andrà alla scoperta del principale distretto italiano del riso dove visiterà il Canale Cavour, una delle opere di irrigazione più imponenti d’Italia, le antiche cascine e i mulini ((ad esempio il Mulino Vecchio di Bellinzago), senza tralasciare luoghi pieni di testimonianze come il Museo etnografico dell’attrezzo agricolo L’Civel. Centrale in questo racconto sarà la visita all’azienda agricola Agrifan a Caltignaga (Novara), una risaia storica dove per concimare le piantine di questo prezioso cereale viene utilizzato un compost realizzato con il caffè riciclato. Il pubblico potrà scoprire dunque come al riso sia anche collegato un virtuoso esempio di circular economy, quello fornito dal progetto “da chicco a chicco” realizzato da Nespresso: le capsule usate vengono recuperate in centri di raccolta presso le boutique del brand e riprocessate in uno stabilimento di Gavardo (Brescia) che separa l’alluminio dal caffè esausto; il primo darà vita a nuovi prodotti, il secondo verrà utilizzato per la produzione di compost.

Obiettivo: il riciclo delle capsule di caffè in alluminio, e oltre 10.000 Kg di riso da distribuire nella regione grazie alla partnership con il Banco Alimentare. Il riso è un simbolo per la tavola degli italiani. Nespresso lo ha individuato proprio per dare vita a un progetto di sostegno nel segno dei valori culturali della nostra terra, rigenerando i fondi di caffè.

Ogni pacco di riso prodotto e donato si trasforma così in un aiuto concreto per le persone in difficoltà.

“Linea Verde Discovery” è un brended content, ideato da Gian Marco Mori. Scritto da Matteo Capanna. Una produzione TVCOM. Regia di Gian Marco Mori.