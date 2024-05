RAI 1 – “LINEA VERDE DISCOVERY“ * 25 MAGGIO 2024, «VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA» (RIVEDI – REPLICA – PUNTATA INTEGRALE)

16.00 - sabato 25 maggio 2024

Per rivedere la puntata clicca QUI.

Linea Verde Discovery. St 2024 – Fatto in Italia: Emilia Romagna – 25/05/2024. Un viaggio alla scoperta di diversi angoli della provincia italiana, della loro storia, dell’arte, della natura e dei sapori locali ma, in questo caso, anche del mondo delle piccole imprese e delle attività artigianali che in 4 province del Lazio, della Campania, dell’Emilia Romagna e del Veneto, contribuiscono, con una produzione