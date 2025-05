RAI 1 * “LINEA VERDE DISCOVERY” – 10/5 (12.00): «RIPARTE IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE ITALIANE DEL MADE IN ITALY, PRIMA TAPPA IN TOSCANA»

16.15 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Riparte il viaggio di “Linea Verde Discovery”, sempre alla ricerca delle eccellenze Italiane del Made in Italy, ovvero del “Fatto in Italia”.

In compagnia di Federico Quaranta, sabato 10 maggio alle 12.00 su Rai1, la prima tappa di questa edizione sarà la Toscana.

Guardando le colline di questa regione il rimando al patrimonio culturale e al paesaggio storico è d’obbligo, un piacere per occhi e anima: qui ogni curva o cambio di direzione diventa un balcone, una terrazza dove fermarsi ad osservare.

Ma queste linee sinuose non hanno solamente un concetto fisico, tangibile, è lo spirito del luogo che qui fa sentire forte la sua presenza e qui persone speciali hanno costruito una vera e propria enclave del tessile.

La regia è di Gian Marco Mori.

