RAI 1 * “LINEA VERDE” – 4/5 (12.20): «ESPLORANDO LA CALCIDICA, UN VIAGGIO TRA STORIA, SPIRITUALITÀ E TRADIZIONI CULINARIE CON CALABRESE-BESHIR-GRANBASSI»

Il viaggio di Linea Verde, questa settimana, va oltre i confini nazionali con una puntata speciale, in onda domenica 4 maggio alle 12.20 su Rai 1, dedicata alla Grecia e in particolare alla regione della Calcidica.

Un territorio ancora da scoprire in tutta la sua complessità, sia dal punto di vista naturalistico, sia per il suo patrimonio storico-culturale: basti pensare al sito archeologico di Stagira, città che diede i natali al grande filosofo Aristotele.

Luogo di paesaggi meravigliosi, di tradizioni popolari e soprattutto di grande sacralità, la Calcidica accoglierà Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi grazie a un popolo che ha molto in comune con noi per abitudini, gestualità, valori, e soprattutto per le sue più antiche radici.

Peppone seguirà, in una sorta di “road movie”, un percorso sui temi dell’agricoltura e dei prodotti enogastronomici, a contatto con la gente del posto.

Andrà in un forno a Poligyros, capoluogo del distretto, per conoscere quello che, a tutti gli effetti, è la carta d’identità di un popolo: il suo pane.

Con le signore Jota e Marianna, custodi delle ricette più tipiche della zona, scoprirà piatti squisiti come la Melitzanosalata (insalata di melanzane) e i Dolmadakia (involtini di foglie di vite con riso e spezie).

In un caseificio sui monti di Ierissos, il pubblico potrà conoscere i formaggi locali prodotti con latte di capra e di pecora.

Livio Beshir andrà alla scoperta di storia e spiritualità con focus principale sul Monte Athos, in un viaggio esclusivo nella Repubblica Monastica e in particolare nell’antico Monastero di Vatopedi, con le sue splendide icone, i suoi laboratori e il lavoro dei campi in cui, grazie anche alla collaborazione con l’Università della Tuscia, si producono ottimi preparati fitoterapici.

Margherita Granbassi esplorerà una parte più legata al paesaggio e alle bellezze del luogo come la spiaggia di Possidi, anche con incontri speciali con le donne del posto, vere e proprie custodi della natura più incontaminata.

Gran finale con una festa di primavera nella piazza della piccola isola di Ammouliani, con gli immancabili passi di sirtaki scanditi dalle note del bouzouki.

