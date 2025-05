RAI 1 * “LINEA VERDE” – 11/5 (12.20): «L’AMERIGO VESPUCCI APPRODA A TARANTO, UN INCONTRO TRA CULTURA E TRADIZIONI LOCALI CON CALABRESE-BESHIR-GRANBASSI»

17.01 - venerdì 9 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domenica 11 maggio, a partire dalle 12.20 su Rai 1, “Linea Verde” sarà a Taranto per raccontare un evento unico: Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi hanno seguito l’approdo nella città pugliese della “nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci.

La Vespucci, dopo due anni di giro intorno al mondo, sta compiendo ora la sua navigazione nel Mediterraneo.

È arrivata a Taranto – città che ha da sempre un rapporto indissolubile con la Marina Militare Italiana – in un momento di particolare importanza, quello della Settimana Santa, durante la quale si compiono da secoli riti e processioni che coinvolgono tutta la cittadinanza.

Linea Verde racconta l’esperienza dell’incontro tra l’equipaggio e i cittadini di Taranto, che nel rito dei “Perdoni” sono saliti sulla nave, che proprio quest’anno è stata nominata chiesa giubilare.

Livio Beshir e Margherita Granbassi, accolti dal Comandante, si fanno raccontare cosa abbia significato questo lungo viaggio che hanno compiuto e come la nave sia diventata ambasciatrice della cultura e delle tradizioni italiane in tutto il mondo.

I conduttori cercano poi di capire anche come è scandita la vita dei marinai a bordo, quali sono i lavori che compiono quotidianamente e come trascorrono il tempo libero che hanno in navigazione; ma soprattutto parlano con i giovanissimi allievi, per scoprire quanto la Vespucci sia una vera e propria scuola di navigazione ma anche di vita.

Peppone Calabrese, invece, in un percorso tra i vicoli labirintici della città vecchia, ha cercato di scoprire l’origine dei riti della Settimana Santa tarantina.

La regia di “Linea Verde” è di Daniele Carminati.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)