RAI 1 * “LINEA BLU”: «VIAGGIO IN CALABRIA DA ROCCELLA JONICA A GERACE, 3 AGOSTO ORE 14.00»

12.58 - venerdì 2 agosto 2024

Si viaggia sul versante jonico della Calabria con “Linea Blu”, in onda sabato 3 agosto alle 14.00 su Rai 1. Partenza dalla Costa dei Gelsomini, chilometri di spiagge candide baciate da un mare cristallino che ha tutto il sapore delle sue ricette tipiche, del prezioso bergamotto, ma anche della storia, della natura e del benessere. Dalla terra al mare, da Monasterace a Roccella Jonica attraverso il borgo medievale di Gerace.

Donatella Bianchi, a bordo di un peschereccio d’altura per la cattura di un raro gambero rosso, racconta la spettacolarità del mar Jonio i cui fondali nascondono canyon e valli profonde: come la fossa Calipso, a ben 5.109 metri di profondità. Un luogo misterioso che attrae ricercatori e oceanografi da ogni parte del mondo, attratti dal suo sorprendente sistema biologico. Occorrono mezzi tecnologici avanzatissimi per raggiungere profondità abissali, ma la tecnologia viene in aiuto anche a pochi metri sott’acqua, come raccontano gli ingegneri dell’Università della Calabria che, grazie all’innovazione tecnologica, mappano i fondali supportando il lavoro degli archeologi.

Si passa poi a Monasterace per ricordare l’antica colonia greca Kaulon, un parco archeologico terrestre e sommerso. E poi Roccella Jonica, antico borgo al centro di questa lunghissima costa e della puntata di “Linea Blu”. Con Fabio Gallo, a suon di Fitwalkig, si percorrono calanchi e borghi, fino a raggiungere il mare. In chiusura le note di un festival del jazz che da 43 anni accende i riflettori su Roccella Jonica e tutta la costa insieme alla delizia di una granita che ha il sapore dell’agrume più speciale: il bergamotto. La puntata è realizzata in collaborazione con la Regione Calabria.