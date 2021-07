RAI 1 – “ LINEA BLU “ * « QUESTA SETTIMANA, DONATELLA BIANCHI E LA SUA SQUADRA ANDRANNO NELLA SPLENDIDA ISOLA DELL’ASINARA »

Torna un nuovo appuntamento con “Linea Blu”, sabato 17 luglio alle 14.00 su Rai1. Questa settimana, Donatella Bianchi e la sua squadra andranno nella splendida isola dell’Asinara. Un viaggio attraverso le testimonianze di un passato costituito da tanti tasselli che rappresentano le diverse vicende che hanno segnato la “biografia” di quest’isola, dall’epoca preistorica ad oggi: i transiti commerciali dei romani, l’insediamento dei monaci Camaldolesi, le scorrerie dei pirati, l’insediamento dei pastori sardi e dei pescatori liguri e campani, i tentativi di colonizzazione dell’isola, l’installazione del Lazzaretto del Regno d’Italia e della colonia penale agricola, gli anni del supercarcere.

E poi, quasi vent’anni fa, il Parco. Proprio con il Parco Nazionale dell’Asinara si vedrà come la tutela della flora e della fauna dell’isola possa trasformarsi in una risorsa e volano economico. Nel suo viaggio Donatella Bianchi incontrerà chi l’isola la vive e chi ne ha ricordi di un passato non troppo lontano. Naturalmente “Linea Blu” porterà i telespettatori alla scoperta di fondali spettacolari e paesaggi di rara bellezza. Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo che questa settimana sarà a Talamone per raccontare uno speciale caveau che tiene al sicuro e fa maturare un vino prezioso in fondo al mare.