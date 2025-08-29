RAI 1 * “LINEA BLU – PORTI D’ITALIA” – 30/08 (14.00) : «LA LAGUNA DI VENEZIA TRA MOSE E PORTO COMMERCIALE, VIAGGIO NELLE ISOLE STORICHE DALL’ADRIATICO A CANAL GRANDE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.48 - venerdì 29 agosto 2025

Decine di isole che punteggiano la laguna più grande del Mediterraneo, ecosistema unico e fragile, e una delle città più celebri al mondo con un sistema portuale articolato e in continua evoluzione: nella puntata in onda sabato 30 agosto alle 14 su Rai 1, “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, va alla scoperta della laguna di Venezia.

Si inizia con una navigazione che dall’alto Adriatico porterà all’interno della laguna, passando per una delle sue isole più celebrate, il Lido, spiaggia frequentata da grandi star e reali di tutto il mondo: qui, infatti, proprio in questi giorni si tiene la Mostra d’Arte Cinematografica.

Donatella Bianchi assisterà all’apertura del Mose, capolavoro dell’ingegneria realizzato per fermare l’acqua alta a Venezia. Le telecamere di “Linea blu” entreranno nel cuore della struttura, per capire il funzionamento di un’opera unica nel suo genere. Fabio Gallo andrà alla scoperta delle barene, altra particolarità della laguna, isolette che emergono con la bassa marea, abitate da specie animali e vegetali che si sono adattate a vivere tra terra, acqua e sale.

Poi, le telecamere di “Linea blu” saliranno a bordo del rimorchiatore più potente d’Europa che accompagnerà una grande nave fuori dalla laguna, operazione di grande precisione che viene ripetuta più volte al giorno, per movimentare le merci di quello che è il più esteso porto d’Italia.

Le merci vanno movimentate anche a terra: Fabio Gallo incontrerà due ragazze che operano su grandi macchinari utilizzati per spostare container da decine di tonnellate.

E ancora, si andrà a San Lazzaro, un’isola abitata da monaci armeni che custodiscono un tesoro di arte e cultura, con una biblioteca di libri e antichi manoscritti.

Fabio Gallo sarà sull’isola colorata, Burano, per un’uscita di pesca in laguna, negli ultimi anni invasa dal granchio blu.

Infine, Donatella Bianchi farà vivere una delle esperienze più suggestive che offre Venezia: la navigazione al tramonto lungo Canal Grande, definita la strada più bella del mondo.

