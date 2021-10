RAI 1 – “ LINEA BLU ” * « DONATELLA BIANCHI SI RECHERÀ NELLA SPLENDIDA TAORMINA, LA PERLA DEL MEDITERRANEO / SABATO 2 OTTOBRE »

Nuovo appuntamento con “Linea Blu”, sabato 2 ottobre su Rai 1, da questa settimana in onda alle 15.20. Donatella Bianchi si recherà nella splendida Taormina, la perla del mediterraneo, per un viaggio tra natura, storia e bellezza, col fascino intramontabile del Teatro Antico, un gioiello che da più di duemila anni la rende unica e che ancora oggi ospita importanti spettacoli nella sua magnifica cornice con un’impareggiabile vista sull’Etna. Dalla grande storia alla bellezza di una piccola isola, Isola Bella, che da sempre affascina i visitatori che passano per Taormina e sulla quale a metà del secolo scorso il marchese Emilio Bosurgi costruì una casa mimetizzata nella natura del posto, creando il primo esempio di bioarchitettura in Sicilia.

Si andrà, poi, alla scoperta della città di Naxos, la prima colonia greca in Sicilia, ricostruita nello splendore di un’accuratissima ricostruzione 3D, realizzata dal Parco Archeologico e dal CNR di Lecce. E naturalmente il mare di Taormina, con le sue trasparenze, le sue alte falesie, le sue insenature e le sue grotte. Un mare che ha svelato un’immensità di tesori sommersi, che oggi, grazie alla Soprintendenza del Mare, diventeranno degli itinerari archeologici subacquei. Come ogni sabato ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo, questa settimana impegnato in una particolare vendemmia sull’isola di Mozia.