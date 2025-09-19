RAI 1 * “LINEA BLU DISCOVERY – IL MARE DEI MITI” – 20/09 (11.25) : «LA RIVIERA DI ULISSE PROTAGONISTA DELLA NUOVA PUNTATA, VIAGGIO TRA GAETA E FORMIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Va alla scoperta del tratto più meridionale della “Riviera di Ulisse” il nuovo appuntamento con “Linea Blu Discovery – Il mare dei miti”, in onda sabato 20 settembre alle 11.25 su Rai 1.
La puntata si apre nel porto di Gaeta da dove Livio Beshir prende una barca per navigare intorno alla penisola in cui sorge il centro storico della nota cittadina.
Giulia Capocchi inizia il suo viaggio dall’area archeologica di Minturno, luogo legato al mito della ninfa Marica.
La terza tappa del viaggio porta gli spettatori nell’affascinante borgo di Sperlonga che domina una delle spiagge più famose del sud del Lazio e custodisce veri e propri tesori archeologici come la villa dell’Imperatore Tiberio che sosteneva di essere un discendente dell’eroe Omerico che secondo il mito navigò proprio in queste acque.
L’itinerario prosegue poi verso Formia che custodisce piccoli tesori misconosciuti come la più grande cisterna romana al mondo dopo quella di Istanbul.
Un viaggio immersivo in un territorio pronto ad ammaliare i suoi ospiti con esperienze indimenticabili da vivere in ogni stagione.
