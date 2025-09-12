RAI 1 * “LINEA BLU DISCOVERY” – 13/09 (11.25) : «ALLA SCOPERTA DELLA RIVIERA DI ULISSE, DAL TEMPIO DI GIOVE ANXUR ALLA SELVA DI CIRCE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.36 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella prima puntata di Linea Blu Discovery intitolata “Il mare dei miti”, Livio Beshir e Giulia Capocchi andranno alla scoperta del tratto più settentrionale di quella che viene comunemente chiamata la “riviera di Ulisse”, un tratto di costa che va da Latina a Terracina in cui la bellezza della natura si fonde con il fascino della storia e del mito.

Il viaggio dei conduttori parte dal tempio di Giove Anxur, un santuario di epoca Romana che domina Terracina e tutta la costa dall’alto di un promontorio.

Si prosegue poi con un’esplorazione della costa del promontorio del Circeo vista dal mare.

Da qui si andrà sul lago costiero di Fogliano, area naturale protetta, paradiso per gli amanti del “birdwatching”, che ospita anche l’antica casina di caccia della famiglia Caetani.

La tappa successiva porta alla scoperta della “Selva di Circe” che oltre ad essere un luogo affascinante intriso di mito e leggende è l’ultima porzione rimasta dell’antica foresta planiziale che copriva l’Agro Pontino.

Dopo aver risalito un tratto del fiume Cavata in canoa si arriverà, a cavallo, alla famosa spiaggia di Sabaudia per assistere allo spettacolo del sole che si tuffa nel mare di Ulisse.

L’appuntamento è su Rai 1, sabato 13 settembre alle 11.25.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)