RAI 1 – “LINEA BLU” * «ALLA SCOPERTA DELL’ADRIATICO, DA PESARO A FANO (15/6 – 14.00) »

12.49 - venerdì 14 giugno 2024

Prosegue il viaggio di “Linea Blu” nelle Marche, percorrendo il “mare addomesticato”: da Pesaro a Fano. Sabato 15 giugno, alle 14.00 su Rai 1, con Donatella Bianchi e Fabio Gallo, si va al largo di Fano, a bordo di una piccola barca da pesca, a recuperare i gugulli, le nasse per la pesca delle seppie, ingrediente fondamentale per la preparazione del brodetto. Al largo di Pesaro, a bordo della nave Astrea, prende il via il progetto MER dell’ISPRA -37 linee di attività, un investimento di 400 milioni di euro, l’acquisizione di una nuova grande e moderna unità navale – per restaurare i mari italiani e recuperare i banchi ad ostriche dell’Adriatico.

E ancora, la pesca delle vongole, la meticolosa scelta del pesce al mercato: a Fano, con il prof. Piccinetti, “amico storico” di Linea Blu, preziosi consigli per la preparazione di un brodetto d’eccezione. Rocce mioceniche contenenti fossili di pesci, piante, insetti e rari resti di mammiferi ed uccelli: nel cuore del parco naturale regionale del Monte San Bartolo, in navigazione lungo la costa, alla scoperta di una straordinaria falesia di fossili e della ricca biodiversità di questo gioiello naturalistico che si estende per soli 12 chilometri tra Gabicce e Pesaro.

Oltre una tonnellata di pesce cucinato per la realizzazione di 2500 porzioni di prelibato brodetto: a Fano, curiosando tra gli stand della manifestazione, è grande festa per celebrare un piatto povero preparato dai pescatori direttamente sulle barche.

Il mare come strumento di educazione: a largo di Pesaro, con i ragazzi del Liceo Guglielmo Marconi, il progetto “Vela tra i Banchi” mira a promuovere e realizzare un percorso didattico formativo per avvicinare i giovani a questa pratica sportiva.

Gustose “varianti” a base di granchio blu: a Fano, con i pescatori che stanno cucinando il brodetto, strategie e progetti per la gestione di questa specie aliena che sta provocando ingenti danni all’economia della pesca.

Un teatro unico al mondo per l’ascolto profondo degli ecosistemi: nella sede dei Musei Civici di Pesaro, la magia di Sonosfera, istallazione artistica per un’immersione a 360 gradi nei paesaggi delle foreste primarie equatoriali di Amazzonia e Borneo. E infine a Fano, con il rito solenne della padella, l’investitura di Donatella Bianchi a consorella della storica Confraternita del Brodetto che, quest’anno, compie venti anni.