RAI 1 – “LINEA BLU“ * 27 LUGLIO 2024, «TERMOLI E ISOLE TREMITI» (RIVEDI – REPLICA – PUNTATA INTEGRALE)

Un viaggio che va dalla costa molisana – da Termoli in particolare – fino all’arcipelago delle Tremiti. Sabato 27 luglio alle 14 su Rai 1, torna un nuovo appuntamento con “Linea Blu” in compagnia di Donatella Bianchi e Fabio Gallo. La prima tappa della Bianchi sarà sull’isola di San Nicola, dove svetta un meraviglioso castello: si tratta di un’area fortificata che è stata costruita da monaci a partire dal XI secolo, che divenne un punto di riferimento nelle rotte verso l’oriente, tanto che il complesso abbaziale si guadagnò il nome di “Montecassino del Mare”. Di fronte a San Nicola c’è l’isola di San Domino, la più densamente popolata: caratterizzata da una fitta vegetazione composta prevalentemente da pini d’Aleppo, è la più frequentata dai turisti. Qui la bellezza e la trasparenza delle acque è una attrattiva straordinaria e per chi si immerge, è facile scoprire numerosi animali marini che si trovano già a pochi metri di profondità: per gli esperti questa ricchezza di biodiversità è merito anche della istituzione dell’area marina protetta, che risale al 1991.

Anche Termoli sta conquistando il favore dei turisti: famosa anche per la sua flotta di pescherecci, nel 2024 ha ottenuto per la seconda volta il vessillo di “Bandiera Blu”, grazie anche alle ricche e lunghe spiagge attrezzate. Direttamente dal mercato del pesce all’ingrosso locale, Fabio Gallo parteciperà ad un’asta particolare, che ha delle modalità inconsuete: si svolge al ribasso, e la competizione tra gli acquirenti avviene con un sistema elettronico appena messo a punto.